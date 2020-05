innenriks

Dette skjer som følge av en rapport som viser at offentlig sektor ikke er flinke nok til å følge anskaffelsesreglene.

– Rapporten viser at offentlig sektor ikke er flinke nok til å dele opp store kontrakter. Det er uheldig. Når vi nå kjemper for at norsk næringsliv igjen skal få vind i seilene, er det avgjørende at kontraktstørrelsene er riktige, sier Iselin Nybø.

Dagens regler sier nemlig at oppdragsgivere skal vurdere å dele opp kontrakter, eller begrunne hvorfor de ikke gjør det.

