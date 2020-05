Færre problemer for næringslivet etter at nasjonal veileder for kommunene kom på plass

innenriks

Forskjellige kommunale karantene- og innreiseregler har skapt utfordringer for landets bedrifter, men etter at regjeringen lanserte sin veileder for kommunene, meldes det om færre problemer.

Det var spesielt vareleveringer mellom kommuner og personer som jobbet i én kommune og bodde i en annen, som skapte problemer når flere kommuner forbød kryssing av kommunegrensene.

Positive tilbakemeldinger

I begynnelsen av april pekte hele 18 av 21 organisasjoner på ulike problemer knyttet til kommunale særregler. Etter at veilederen trådte i kraft ba Nærings- og fiskeridepartementet om bedriftenes tilbakemeldinger, og disse er positive. Hele 15 av 22 næringslivsorganisasjoner gir tommelen opp.

– Den positive utviklingen skyldes en kombinasjon av veilederen, at fylkesmennene har styrket sin oppfølging og at kommuner, næringslivets organisasjoner og bedriftene selv er aktive for å løse utfordringer, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Helt avgjørende

En kartlegging NHO har gjennomført blant sine medlemmer, viser at kommunene nå er mer restriktive med å innføre særtiltak, og mange saker som tidligere var utfordrende, finner nå en løsning.

– Det er helt avgjørende for å holde hjulene i gang i bedrifter i hele landet. NHOs medlemmer melder nå om at veilederen har løst mange av utfordringene for bedriftene med arbeidskraft over kommunegrensene, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Han understreker samtidig at det i tiden fremover er behov for en videre tilpasning av karanteneregelverket som tillater at ansatte fra EØS-land kan jobbe hvis bedrifter legger til rette for smittevern.

(©NTB)