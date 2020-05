Manshaus: All motstand er å regne som selvforsvar

innenriks

Manshaus nektet straffskyld da rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett torsdag. Han gjorde igjen OK-tegnet, et tegn som blir brukt av personer på ytre høyre-fløy.

Etter innledninger fra aktor og forsvarer tok han plass i vitneboksen.

– Hver anledning til å svartmale nasjonalsosialismen blir benyttet, sa Manshaus.

Han trakk fram holocaust som «kanskje den største løgnen» og bestred en rekke tall på døde blant annet i konsentrasjonsleirene.

– Da har retten oppfattet det, brøt tingrettsdommer Annika Lindström inn – før Manshaus rundet av denne delen av sin frie forklaring.

– Folkemord på den hvite rase

Han gikk videre med å ta avstand fra homofili, fri seksualitet og ikke-vestlig innvandring.

– Hvite europeere vil selv ende opp som minoritet i sine egne hjemland, sa han.

Manshaus hevdet at det pågår «et aktivt folkemord på den hvite rase, på det europeiske folk».

– All motstand vi gjør, er å regne som selvforsvar, sa han.

Tingrettsdommeren reagerte på at det virket som om Manshaus henvendte seg til et publikum utenfor rettssalen.

– Det er ikke en talerstol. Du avgir forklaring i retten til dommerne her, sa Lindström.

Beklaget at han ikke gjorde mer skade

På slutten av sin frie forklaring beklaget Manshaus overfor sine meningsfeller at han ikke fikk gjort mer skade.

– Det skammer jeg meg over, sa han.

Han sa videre at han vil fortsette å kjempe for sitt folk i en tid hvor de desperat trenger hjelp.

– Takk for at dere lyttet, avsluttet han sin 40 minutter lange frie forklaring med.

På spørsmål fra aktor, statsadvokat Johan Øverberg, svarte han at han ikke angrer på det han har gjort, og at han er fullt klar over at han risikerer en lang straff.

Philip Manshaus er tiltalt for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17), samt for terrorangrep mot Al-Noor islamic Centre i Bærum i august i fjor.

Ingen ble alvorlig fysisk skadd i moskéangrepet.

