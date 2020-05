NHO fornøyd med regjeringens plan for gjenåpning

innenriks

– Gradvis gjenåpning av samfunnet er viktig for å unngå oppsigelser, permitteringer og konkurser. Vi trenger et samfunn i fart, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO i en uttalelse.

Han ber regjeringen prioritere å se på tiltak for at ansatte fra EØS-land kan komme på jobb, slik at de får utført nødvendig service og vedlikehold.

– Hvis bedriften tilrettelegger tilstrekkelig, bør ansatte kunne jobbe under karantenetiden, sier Almlid.

Han ønsker også tilrettelegging for at flere kan komme tilbake på jobb.

– Det er viktig for produktiviteten og overlevelsen til bedrifter å få folk tilbake på jobb.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier i en pressemelding at det er nødvendig med en rolig gjenåpning av næringslivet for å unngå at vi må rykke tilbake til start.

– Jeg håper at de fleste aktiviteter og bedrifter som har vært stengt ned, skal åpne igjen før sommeren, sier hun.

