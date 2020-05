Norges Bank tror boligprisene vil falle med 5 prosent

innenriks

I grunnlaget for den historiske rentebeslutningen skriver Norges Bank at den markerte økningen i arbeidsledigheten sammen med usikkerhet omkring virusutbruddet vil bidra til redusert etterspørsel og lavere priser i boligmarkedet den nærmeste tiden.

– Vi anslår at boligprisene faller med rundt 5 prosent fra mars i år til mars neste år før de igjen øker moderat. Utsikter til at også tilbudet av boliger kan gå litt ned, vil trolig bidra til å dempe nedgangen. Etter hvert som usikkerheten om smittesituasjonen avtar, venter vi at lave renter og bedring i arbeidsmarkedet vil bidra til økt etterspørsel, skriver Norges Bank i sin pengepolitiske oppdatering for mai.

Salget av nye boliger har falt den siste tiden, og Norges Bank antar at også boliginvesteringene faller kraftig i år.

Onsdag la Eiendom Norge fram tall som viste at boligprisene steg med 0,5 prosent nominelt i april, stikk i strid med spådommer om at prisene ville falle. Det er usikkert om Norges Bank har tatt høyde for denne utviklingen i sin vurdering.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener at torsdagens rentenedgang er et svært tydelig signal fra Norges Bank. Han tolker det slik:

– Nordmenn kan forvente historisk lav rentebelastning i mange år. Det kommer godt med i nedgangstider. Derfor bør folk flest løpe til banken og kreve lavere rente enn det bankene tilbyr i dag, sier han.

