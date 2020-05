Oslo Børs åpner svakt opp torsdag

innenriks

Etter 25 minutters handel har hovedindeksen gått opp med 0,6 prosent.

Oppgangen kommer før Norges Bank legger fram sin nye rentebeslutning klokken 10.30. Det har vært spekulert i om renta vil settes ned til 0, men analytikerne i DNB og Nordea skriver i sine morgenrapporter at de venter en uendret rente på 0,25 prosent.

Equinor starter dagen med en oppgang på 1,3 prosent. Torsdag morgen la selskapet fram rapport for første kvartal, der de fikk et driftsresultat på 2,05 milliarder dollar – under halvparten av driftsresultatet i samme periode i fjor, på 4,19 milliarder dollar.

Også Norwegian-aksjen styrker seg noe torsdag morgen, og ligger foreløpig med en økning på 0,4 prosent.

Oljeprisen har det siste døgnet svekket seg noe igjen og ligger torsdag morgen på rundt 29,30 dollar fatet, etter å ha blitt handlet for nærmere 32 dollar i 11-tiden onsdag.

Ellers har det vært mindre endringer på de toneangivende børsene i USA og Asia gjennom kvelden og natten. På Wall Street har Nasdaq-indeksen styrket seg med 0,5 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones har falt med henholdsvis 0,7 og 0,9 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo endte opp 0,3 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,5 prosent en knapp time før slutt.

