Siv Jensen ber regjeringen åpne opp

innenriks

Til TV 2 sier Jensen at hun vil be regjeringen åpne opp om planene for hvordan Norge skal tilbake til normalt etter pandemien. Hun vil vite om det finnes en hemmelig kø eller liste over når ting skal åpne opp igjen.

Jensen minner statsminister Erna Solberg om at hun leder en mindretallsregjering og at Stortinget skal kunne kontrollere.

– Vi hører stadig flere medlemmer av regjeringen sier at ingen skal snike i køen, men vi har altså ikke sett den listen. Vi aner ikke i hvilken rekkefølge regjeringen har tenkt å åpne eller hvilke avveininger regjeringen har gjort når de angivelig har laget denne listen. Vi vil se listen og høre begrunnelsen for hva som skal åpnes først, sier Jensen til TV 2.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre ytret tilsvarende betenkeligheter med regjeringens handlemåte onsdag.

Torsdag skal regjeringen legge fram sin plan for å gjenåpne det norske samfunnet. Statsminister Erna Solberg (H) svarer på kritikken fra Frp-lederen med at regjeringens prioriteringsliste er kjent og nevner at saker om barn og unge, økonomi og arbeidsplasser har høy prioritet.

– Vi må legge smitteverntiltakene i bunnen og ikke åpne for mye på en gang, sier Solberg.

