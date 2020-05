Aktor vil fengsle Christer Tromsdal i elleve år

innenriks

Et eldre ektepar i Vollen ble 17. juni 2012 angrepet av to maskerte menn som slo seg inn på soverommet deres med slegge. Politiet mener at angriperne egentlig ville ramme naboen, som er meddommer, men at de tok seg inn i feil hus, skriver Budstikka.

Tromsdal er tiltalt i Borgarting lagmannsrett for å ha bestilt angrepet og ved vold å ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet under særdeles skjerpende omstendigheter.

Da saken var oppe i Asker og Bærum tingrett i fjor, ble han frikjent.

– Dette er et alvorlig angrep mot rettsstaten. Det var et fysisk angrep rettet mot en person som gjør tjeneste som meddommer. Hensikten var å skade meddommeren, slik at en komplisert og langvarig rettssak skulle bli utsatt, påpekte aktor Stein Vale i sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett, skriver Budstikka.

Tromsdal selv nekter for å ha noe med angrepet å gjøre.

– Det er svært belastende å bli uthengt i en slik svært alvorlig sak. Jeg ser fram til å bli frikjent i denne saken på nytt, og deretter kreve en betydelig økonomisk erstatning for denne urettmessige straffeforfølgelsen, skriver Tromsdal i en epost til Budstikka.

