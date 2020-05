Helsedirektoratet: Et halvt års karantenefritak om du har vært smittet

innenriks

Torsdag ble det kjent at regjeringen reduserte karantenetiden fra 14 til 10 dager.

– Det er ikke gitt noen overgangsregler for dette. Det betyr at de som gikk i karantene før torsdag, også skal forholde seg til den nye karantenetiden, sa Johan Torgersen fra Helsedirektoratet på regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Der kom det også fram at det blir gitt fritak for karantene i seks måneder for dem som kan bevise at de har gjennomgått covid-19-sykdom.

– Det betyr i praksis at du må gå til fastlegen din, eller den som påviste at du var koronasmittet, og få en bekreftelse på at du har hatt sykdommen, sa Torgersen.

Unntaket gjelder både karantene for nærkontakt og karantene etter at man har vært i utlandet.

(©NTB)