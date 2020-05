Tom Hagen løslatt – siktelsen opprettholdes

innenriks

Rundt 17.30 fredag ettermiddag kjørte Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ut fra Oslo fengsel. I baksetet, bak svarte vindusruter, satt Tom Hagen, som nå igjen er en fri mann.

Like før hadde Høyesterett gått gjennom Eidsivating lagmannsretts kjennelse fra torsdag, som innebar løslatelse av Tom Hagen. Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens kjennelse, men den ble fredag forkastet i Høyesterett.

Dermed kunne Hagen gå ut av fengselsportene som en fri mann, drøye tre uker før fengslingsperioden gikk ut.

Siktelsen opprettholdes

Øst politidistrikt opplyser i en pressemelding at de tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning.

– Vi forholder oss derfor til Lagmannsrettens kjennelse om at grunnlaget for varetektsfengsling av Tom Hagen er vurdert til å ikke være er til stede nå. Etterforskningen fortsetter, og siktelsen mot Tom Hagen opprettholdes, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

– Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken, sier Hrenovica.

Uenige om mistankegrunnlaget

70 år gamle Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen (68). Hun er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

Hagen har sittet varetektsfengslet siden onsdag 29. april etter at Nedre Romerike tingrett mente politiets beviser mot Hagen gir skjellig grunn til mistanke. Denne kjennelsen anket Holden til Eidsivating lagmannsrett, som torsdag kom til motsatt konklusjon av tingretten – nemlig ikke skjellig grunn til mistanke.

Dermed anket påtalemyndigheten til Høyesterett, som altså fredag forkastet anken.

– Akkurat dette skal bli en hyggelig biltur, sa Holden til pressen før han hentet Tom Hagen i fengselet. Nøyaktig hvor ferden gikk etter at de kjørte ut fra fengselsmurene ville ikke Holden si noe om,

– Uskyldig

De tre barna til Tom Hagen var fredag ettermiddag lettet og glade over løslatelsen, men de sier gjennom sin bistandsadvokat at løslatelsen var forventet.

Barna håper at politiet nå retter fokuset sitt bort fra Tom Hagen, og at saken på ny etterforskes som en kidnappingssak.

– De håper at politiet nå leter etter henne, og ikke som et drapsoffer for ektefellens overlagte drap. Dette er en forsvinningssak, sier familiens bistandsadvokat Ståle Kihle til Dagbladet.

Bistandsadvokaten uttalte tidligere denne uken til TV 2 at barna, som er i 30- og 40-årene, er overbevist om at deres far er uskyldig i saken.

Mann i 30-årene pågrepet

Torsdag kveld ble en mann i 30-årene pågrepet i Oslo, siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Han nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NTB, som også har bekreftet at mannen har en relasjon til Tom Hagen.

På et nettforum VG har sporet opp, tar den siktede mannen opp temaet kryptovaluta som ikke kan spores, i sammenheng med kriminelle handlinger, blant annet kidnapping. I forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble det fremmet et krav fra angivelige kidnappere om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero.

Nedre Romerike tingrett har opplyst til NTB at de foreløpig ikke har berammet noe fengslingsmøte for mannen. Hovedregelen er at pågrepne kan sitte i arrest i maksimalt 48 timer etter at de er pågrepet. Dermed vil et eventuelt fengslingsmøte trolig holdes på lørdag dersom han blir begjært fengslet.