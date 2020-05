Mann bekreftet død etter at fiskebåt ble meldt savnet

innenriks

Mannen og fiskebåten ble ved 20-tiden fredag meldt savnet etter at han ikke vendte tilbake fra fiske. Et omfattende søk med redningsskøyte, to helikoptre og flere fiskefartøyer ble startet i området ved Breivikfjorden utenfor Sørøya i Finnmark.

– Ved 22.15-tiden ble en mann funnet i sjøen. Han ble fløyet med et Sea King redningshelikopter inn til sykehuset i Hammerfest. Der er han bekreftet omkommet. Pårørende er varslet, sier redningsleder Sten Rune Nikolaisen ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge til NTB.

Den savnede fiskebåten er ikke funnet og antas å ha gått ned. Også politiet i Finnmark opplyser om ulykken natt til lørdag. Fiskeren er fra Troms.

– Vi har søkt etter båten, men har bare funnet vrakgods i sjøen, sier redningslederen.

