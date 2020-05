Regjeringen utsetter kutt i eiendomsskatten

innenriks

«Det ble varslet at endringen ville komme i sammenheng med et opplegg for kommunenes økonomi i kommuneproposisjonen for 2021. Regjeringen varsler nå at en tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig fra 2022», heter det i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Skattesatsen skal kuttes fra 5 til 4 promille.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug reagerer kraftig på opplysningene.

– Det er helt uaktuelt for oss å støtte å utsette kutt i eiendomsskatten. Eiendomsskatten rammer både vanlige folk og bedrifter, sier Listhaug.

– Dette var et viktig gjennomslag for Frp som regjeringen nå velger å nedprioritere. Vi kommer til å stå hardt på at kuttene i eiendomsskatten skal gjennomføres som planlagt, advarer hun.



Budsjettet legges fram senere tirsdag.

