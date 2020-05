SMK: Ingen konkrete tiltak som åpner for sommerferie i utlandet

innenriks

Norge og sju andre land med lav koronasmitte har i to videotoppmøter diskutert en «sikker korridor» som gjør det mulig å reise mellom landene, skriver Aftenposten.

Avisen viser til den greske statsministerens hjemmeside. Foruten Norge er det snakk om Danmark, Hellas, Israel, Østerrike, Singapore, Tsjekkia og Australia.

Tirsdag ettermiddag opplyser imidlertid SMK at gruppen ikke diskuterte konkrete tiltak for grenseåpning, skriver VG.

– Hellas' statsminister orienterte blant annet om greske ønsker om å finne løsninger for turistsesongen, men gruppen diskuterte ikke konkrete tiltak for grenseåpning, skriver statssekretær Ingvild Stub i en epost til VG.

– For Norge er det naturlig å koordinere seg med de nordiske landene og delta i felleseuropeiske diskusjoner. Statsministeren sa for øvrig på pressekonferansen torsdag i forrige uke at nordmenn må belage seg på at ferien blir i Norge, sier Stub videre.

EU-kommisjonen kan muligens gi næring til håp om en utenlandsferie når den i morgen trolig kommer med råd og en plan for at EU-land åpner grensene til land med lignende risikoprofil. Det viser en lekket versjon av EU-planen, skriver Aftenposten, som viser til The Guardian.

Fredag kommer regjeringen med oppdaterte reiseråd for Norge.

