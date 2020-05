Avinor tapte nesten en halv milliard i første kvartal

innenriks

Selskapets resultat etter skatt i første kvartal endte på minus 476 millioner kroner, mot minus 48 millioner kroner på samme tid i 2019, ifølge kvartalsrapporten som selskapet la fram onsdag.

De forklarer det kraftige resultatfallet med bortfall av trafikk og inntekter ved lufthavnene på grunn av koronasituasjonen og reiserestriksjoner.

Avinor som driver norske flyplasser hadde i overkant av 2,1 milliarder kroner i driftsinntekter første kvartal, mot nær 2,6 milliarder kroner i samme periode i fjor.

I en pressemelding onsdag ettermiddag opplyser selskapet at de har gjennomført kostnadsreduserende tiltak, som å stenge ni flyplasser i perioden 18. mars til 1. juni.

– Avinor har god kontroll over egen smittesituasjon, drift og løpende beredskap. Avinor har også iverksatt permitteringer, og over 550 ansatte er nå varslet om at de blir permittert helt eller delvis. I tillegg har de øverste ledernivåene frivillig gått med på lønnsreduksjon i tre måneder, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i en børsmelding.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å bevilge et tilskudd på inntil 4,2 milliarder kroner til selskapet, samt å gi ett års utsettelse på avdragene på Avinors statsgjeld.

9,7 millioner passasjerer reiste over Avinor lufthavner i første kvartal 2020. Dette er en reduksjon på 21 prosent sammenliknet med tilsvarende rapporteringsperiode i 2019. Passasjerbortfallet i april var på hele 91 prosent mot 2019-tall.

