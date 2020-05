Flere misbruk av kompensasjonsordningen

innenriks

Regjeringen har innført en rekke økonomiske tiltak og pakker som baseres på tillit. Den tilliten forholder de fleste seg lojal til, men ikke alle.

– Dugnadsprofitører skal ikke slippe unna. Kriminalitet skal avdekkes, etterforskes og straffes, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Mæland sa at politiet har mangedoblet antall ansatte som vanligvis jobber med arbeidslivskriminalitet, og at de har en målrettet innsats mot hvordan permittering, dagpenger og kompensasjonsordningene blir håndtert, og eventuelt misbrukt.

– Samme uke som satsingen startet, stengte politiet fire steder som har mottatt støtte, men som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret og dermed tilbakeholder avgifter som de er forpliktet til å betale. Etter det har ytterligere fire bedrifter blitt stengt, og politiet har informasjon om som tilsier at flere vil kunne bli stengt fremover, sa statsråden.

– Straffeloven gjelder også for kompensasjonsordningen. Og her følger Skatteetaten opp cirka 320 foretak som har mottatt tilskudd fra kompensasjonsordningen, sa Mæland, som fortalte at det så langt er fremmet krav om tilbakebetaling over seks millioner kroner.

(©NTB)