Høyre størst på ny måling

Høyre fortsetter veksten etter å ha gjort et byks på hele 8,5 prosentpoeng i april. Fra april til mai øker oppslutningen med ytterligere ett prosentpoeng på målingen Opinion har laget for FriFagbevegelse, Dagsavisen, og ANB.

For Fremskrittspartiet og Senterpartiet er målingen mindre lystig lesing. Frp faller med to prosentpoeng til 9,6 prosent, mens Sp faller med 1,7 prosentpoeng til 12 prosent. Det er det laveste nivået for Senterpartiet siden desember 2018.

Venstre går også knapt tilbake på maimålingen, mens de øvrige stortingspartiene opplever vekst. Arbeiderpartiet vokser i likhet med Høyre med ett prosentpoeng til 26,7.

Regjeringspartiene Venstre og KrF er fortsatt under sperregrensen. Også Rødt ligger under, for tredje måned på rad, mens MDG vokser til 5,6 prosent.

Til tross for Høyres vekst viser mandatberegningen at et borgerlig flertall er et stykke unna. De fire partiene i den borgerlige blokken ville fått 74 mandater, som er tolv færre enn det som behøves for flertall på Stortinget. De tre rødgrønne partiene SV, Ap og Senterpartiet får 84, og er dermed avhengig av Rødt eller MDG for flertall.

Partienes oppslutning (endring fra april i parentes): Høyre: 28,3 (+1,0), Ap: 26,7 (+1,0), Sp: 12,0 (-1,7), Frp: 9,6 (-2,0), SV: 6,6 (+0,7), MDG: 5,6 (+0,9), Rødt: 3,7 (+0,1), KrF: 3,6 (+0,6), Venstre: 2,7 (-0,3), Andre: 1,3 (-0,1)

Målingen er gjennomført av Opinion mellm 5. og 10. mai på bakgrunn av 970 telefonsamtaler. Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng og er størst for de største partiene.

