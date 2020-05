Hagen-barna har ikke tillit til politiet – vil ha nye folk på saken

innenriks

Det sier barnas bistandsadvokat Ståle Kihle til TV 2. Han sier at barna er overbevist om at faren deres er uskyldig anklaget for drap eller medvirkning til drap, og at de ikke har tillit til at etterforskningsledelsen ved Øst politidistrikt er objektive.

– De har opplevd et stadig tiltakende personfokus mot Tom Hagen, sier Kihle.

De tre barna er selv avhørt flere ganger, men har sagt nei til å snakke med politiet etter at faren deres ble siktet for drap.

Barna har tidligere ment at etterforskningen har vært for ensidig fokusert på deres far, men nå har de endret mening.

– Mine klienter ønsker at andre og nye øyne skal komme inn og se på denne saken, sier Kihle.

Politimester Ida Melbø Øystese sier til TV 2 at hun skjønner at dette er en krevende og belastende sak for de nærmeste, og at hun forstår at enkelte etterforskningsskritt oppleves som belastende.

