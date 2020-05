Kraftig fall i nyboligsalget – frykt for masseoppsigelser

innenriks

Alle pilene peker nedover for boligprodusentene. Nå advarer administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening mot dramatiske konsekvenser og masseoppsigelser hvis utviklingen fortsetter og ingenting gjøres.

– Det kan bli ganske svart for næringen, sa han i forbindelse med fremleggelsen av apriltallene onsdag.

Så mange som 34.000 arbeidsplasser kan ha forsvunnet fra byggenæringen når de neste ti månedene har passert, hvis ikke rammene til Husbanken økes med 25 milliarder kroner, og staten stiller opp med garantiordninger for den delen av næringen som bygger leiligheter, framholder han.

Brutale tall

– Dette er relativt brutale tall, for å si det forsiktig. Vi vil få masseoppsigelser hvis dette fortsetter. Vi er derfor dypt, dypt skuffet over at regjeringen ennå ikke har forstått at vi trenger husbankmidler nå. Vi kan ikke vente til høsten, sa Jæger med henvisning til forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram tirsdag.

Apriltallene til boligbyggerne viser en salgsnedgang på 45 prosent sammenlignet med april i fjor. Det samlede nyboligsalget så langt i år er ned 29 prosent fra samme periode i fjor.

Igangsettingen av byggeprosjekter i april er ned 32 prosent sammenlignet med april i 2019, mens samlet igangsetting så langt i år er ned 11 prosent sammenlignet med i fjor.

Ber om 25 milliarder

Det eneste lyspunktet er at salget av fritidsboliger og igangsettingen så langt i år har økt med 10 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For april er salget derimot ned 9 prosent i forhold til april 2019, igangsettingen 35 prosent under april i fjor.

Jæger anslår at økte husbankrammer med 25 milliarder kroner vil sikre finansiering av 10.000 nye boliger og regner 3,4 årsverk per bolig. Boligbyggerne ber også om en statlig garantiordning som gjør det tilstrekkelig med bare 30 prosent forhåndssalg før igangsetting av nye leilighetsprosjekter.

– Jeg håper at Stortinget tar fatt i dette og klart kommer med relativt store midler. Vi ber på våre knær, sa han.

(©NTB)