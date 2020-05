Politiet: – Har et klart bilde av Tom Hagens motiv

innenriks

Det bekrefter påtaleansvarlig Haris Hrenovica overfor TV 2.

– Vi har selvsagt gjort oss opp en mening knyttet til motiv, men det er noe som forblir i etterforskningen, sier Hrenovica, som sier politiet har et klart bilde av motivet.

Hva motivet skulle være, ønsker han ikke foreløpig å gå inn på.

I forrige uke ble det klart at lagmannsretten var uenig i politiets vurdering om at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for å være involvert i drapet på kona. Dermed ble han løslatt fra varetektsfengsel.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har brakt politiets ransaking av Hagens hjem og det at de ikke ønsker å gi ham tilgang, inn for retten.

Det er ventet at Nedre Romerike tingrett vil avsi en kjennelse angående ransakingen torsdag morgen.

