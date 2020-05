Politiet: Ektepakt har vært tema i avhør med Tom Hagen

innenriks

– Etter vårt skjønn er det i aller høyeste grad naturlig at ektepakten har vært tema i avhør, både da han hadde status som fornærmet og som siktet. Det er en sak som dreier seg om en ektefelle som er borte, og den gjenværende er siktet for drap eller medvirkning til drap, sier politiadvokat Haris Hrenovica til Nettavisen.

Hrenovica sier at det har vært viktig å se nærmere på forholdet mellom de to ektefellene.

– Det er helt naturlig å gjøre. De har en relasjon, og det er viktig for politiet å gå nærmere i de detaljene der, sier han.

Hyttetomt, pengegave og bil

Hagen-paret giftet seg i 1979, og ifølge ektepakten, signert i 1987, eide Tom Hagen hovedvekten av eiendeler og formue som særeie. Alle Hagens firmaer og aksjeposter står i hans navn, ifølge NRK, VG og Dagens Næringsliv.

Kona skulle få en hyttetomt i tidligere Biri kommune, 200.000 kroner i gave fra Tom Hagen og en 1987-modell Citroën, eller bil av tilsvarende standard. Ektepakten ble i 1993 endret slik at også parets enebolig tilhørte Tom Hagens særeie.

Tom Hagen var ifølge Kapital landets 164. rikeste person i fjor, med en formue på 1,9 milliarder kroner.

– Flådd av domstol

Flere jurister har ment at ektepakten var svært skjevt fordelt. Advokat Mette Yvonne Larsen har tidligere uttalt at ektepakten var så urimelig at hun mener Anne-Elisabeth Hagen ville vunnet fram om hun hadde tatt den til retten, ifølge VG.

– Dersom hun har forsøkt å angripe denne ektepakten i forbindelse med at hun ønsket skilsmisse, så ville ektemannen blitt flådd av en domstol, mener Larsen.

Ifølge VG har et tema i etterforskningen vært om Anne-Elisabeth Hagen ville skilles, og at hun dermed ønsket å utfordre ektepakten.

Nekter nye avhør

Hagens tre voksne barn er helt overbevist om at deres far er uskyldig. De mener at politiet er for ensidig i etterforskningen av forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen og har derfor nektet nye politiavhør, skriver Romerikes Blad.

– De er sterkt bekymret for at politiet fortsetter i det sporet de åpenbart har låst seg i nå og tydeligvis har vært i veldig lenge. Det er at Tom Hagen er gjerningsmannen. Dette er de overbevist om er feil, og de er sterkt bekymret for konsekvensene dette har for saken, sier familiens bistandsadvokat Ståle Kihle.

Da Tom Hagen ble løslatt i forrige uke, ønsket politiet å pågripe ham på nytt, men statsadvokat Kirsti Guttormsen satte foten ned. Hun understreker imidlertid at hun har full tillit til politiet i saken.

– Statsadvokaten har full tillit til etterforskningsledelsen som leder Lørenskog-saken. Etterforskningen har vært bredt anlagt siden starten, noe den fortsatt er. Politiet har utferdiget og opprettholdt siktelser i saken, og etterforskningen pågår fortsatt, sier hun.

(©NTB)