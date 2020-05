SAS og Norwegian-passasjerer må bruke munnbind

innenriks

Luftfarten vil i stor grad vil være påvirket av reiserestriksjonene også i tiden framover, påpeker SAS, men selskapet er forberedt på at flere etter hvert vil fly igjen. De innfører nå munnbindpåbud for alle passasjerer som er eldre enn 6 år fram til september.

Løse gjenstander som tepper, puter, brett og lesestoff blir fjernet fra plassene, det innføres nye boardingrutiner, og det vil ikke lenger bli servert mat om bord, opplyser selskapet i en pressemelding.

Det blir også nye rengjøringsrutiner for flyene. Håndbagasje begrenses til ett kolli per passasjer.

Må ta med selv

Flyselskapet oppfordrer videre passasjerene til å ha god håndhygiene for å forhindre smittespredning, og opplyser at reisende bør sørge for at de gjør seg kjent med reiseråd og restriksjoner.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier til NTB at munnbind er noe passasjerene må ta med selv på flyet.

– Vi anbefaler at dette ordnes før reisen, sier han.

SAS ber også de reisende om å sørge for å ha med seg nok ansiktsmasker eller munnbind til hele turen.

Nye EU-krav

Også Norwegian innfører obligatorisk bruk av munnbind fra neste uke. De reisende bes ha munnbindet på under hele flyreisen.

De nye retningslinjene kommer etter at nyhetsbyrået Reuters meldte at EU-kommisjonen vil anbefale at det blir påbudt med munnbind på fly, men at midtsetene på flyene ikke trenger å stå tomme. Flere flyselskap, som Ryanair og Finnair, har allerede varslet at de vil følge opp tiltakene.

Norwegian ber om likebehandling

Det er avgjørende at smittevernreglene i Europa harmoniseres slik at alle flyselskap kan forholde seg til samme regelverk, mener Norwegian

– Det kan ikke være slik at noen land anbefaler blokkering av midtsete, andre ikke, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm.

Norwegian mener det ikke kan være slik at utenlandske flyselskap kan fly fulle fly til og fra Norge, mens norske flyselskap blir tvunget til å ha en tredel av setene ledig.

– Det er ikke bærekraftig kommersielt, sier Hjørnholm.

