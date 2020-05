Stemoren til Manshaus: – Han forandret seg

innenriks

Stemoren møtte etter eget ønske i rettssalen i Asker og Bærum tingrett der saken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus går.

Kvinnen virket nervøs, og så lenge på Manshaus etter at hun kom inn i rettssalen.

Under spørsmålene fra aktor Johan Øverberg tegnet hun et bilde av en gutt som var forsiktig og kreativ da han var liten, men som gradvis fikk mer fremmedfiendtlige holdninger de siste årene før terrorangrepet.

– Han forandret seg, sa hun.

Kvinnen kom inn i Manshaus-familien da Philip var fem år gammel. Hun fortalte at forholdet mellom Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og Philip Manshaus var godt under oppveksten, og at også hun selv hadde et godt forhold til Philip.

– Jeg opplever at jeg ikke bare har mistet en datter, men også en sønn, sa hun.

(©NTB)