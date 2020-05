Ti evakuert i omfattende brann i næringsbygg i Arendal

innenriks

Brannen ble meldt klokken 00.13, og politiet fikk meldinger om flere smell fra brannen.

– Det brenner mye, og det er ikke kontroll på brannen. Det er ikke fare for spredning per nå, og det går mot en kontrollert nedbrenning, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i politiet i Agder til NTB ved 2-tiden natt til onsdag.

Like etterpå kom meldingen om at brannvesenet ikke fikk kontroll på flammene og valgte en kontrollert nedbrenning.

Ifølge Fædrelandsvennen var det lokalene til bedriften Trevaren Eydehavn AS som brant.

– Det brenner i flissilo på enden av bygget, brannen har spredt seg til produksjonslokalet, skrev 110-sentralen i Agder på Twitter.

Tre hus i et nærliggende boligområde ble evakuert på grunn av gnister som falt ned i området. Politiet påpekte at evakueringen ble gjort for å være på den sikre siden, og beboerne fikk vende hjem igjen like etter klokken 3. Da var det ikke lenger fare for spredning.

– Det ble tidlig klart at det ikke var noen i bygget eller at det var fare for liv. Beboerne ble varslet og bedt om å holde seg unna til brannen var under kontroll, sier Hægeland.

