Stortinget pålegger regjeringen å holde liv i fødeavdelingen i Kristiansund

innenriks

Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV fikk ikke med seg Arbeiderpartiet på å bevare fødeavdelingen i Kristiansund permanent. I stedet sluttet de tre partiene seg til Ap-forslaget om en midlertidig løsning. Også MDG og Rødt stemte for under avstemningen torsdag.

I anmodningsvedtaket heter det at Stortinget ber regjeringen «sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen ved det nye sykehuset på Hjelset er i drift». Sykehuset skal etter planen stå ferdig i 2024.

Helse Møre og Romsdal vedtok i mars i fjor at fødeavdelingen skulle legges ned fra august i fjor, men nedleggelsen ble utsatt på ubestemt tid.

– Lokalt ansvar

Uttalelser fra helseminister Bent Høie (H) har sådd tvil om det Stortinget har vedtatt blir realiteten.

– Jeg vil bare understreke at Stortinget ikke kan frata den lokale ledelsen ansvar for at ethvert tilbud til enhver tid skal være forsvarlig. Det har ikke Stortinget mulighet til å overprøve, sa han da den nasjonale sykehusplanen ble debattert tirsdag.

– Jeg er veldig opptatt av å understreke dette, sånn at vi ikke skaper et press på ledere i helsetjenesten om å opprettholde tilbud som en anser som uforsvarlige, for det kan få ganske dramatiske konsekvenser for pasientene.

Høie var ikke tilgjengelig for å kommentere stortingsvedtaket torsdag ettermiddag, men Helse- og omsorgsdepartementet viser til kommentarene han ga i debatten.

– Må sørge for kvaliteten

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen reagerer kraftig på Høies uttalelser.

– Stortingsflertallet har vedtatt at fødeavdelingen skal bestå, og da har regjeringen ansvar for å sørge for at kvaliteten blir så god at tilbudet til innbyggerne i Kristiansund og Nordmøre-regionen blir trygt og godt, i hvert fall de neste fire årene, sier hun til NTB.

Administrerende direktør Øyvind Bakke Helse Møre og Romsdal sier også til avisa Rbnett at foretaket aldri vil gå på akkord med faglige hensyn i fødetilbudet.

Bunadsgeriljaen på krigsstien

Disse uttalelsene setter sinnene i kok i den såkalte Bunadsgeriljaen, som kjemper mot nedleggelse av fødetilbud i distriktene.

– Uttalelsen fra administrerende direktør Bakke er uhørt. Det er hans ansvar å legge til rette for god kvalitet, sier Anja Solvik, som står i spissen for aksjonsgruppa.

I forbindelse med behandlingen av Nasjonal sykehusplan, hadde Frp og Senterpartiet også foreslått at Alta i Finnmark skulle få fødeavdeling, men dette forslaget fikk ikke flertall på Stortinget.

(©NTB)