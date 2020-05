Nybø: Utenlandske turister kan nå bookes ut av hotell og hytter

innenriks

– Nå åpner vi opp for at vi nordmenn kan reise omkring i vårt flotte og langstrakte land i sommer. Jeg håper mange benytter anledningen til å bli turister i eget land, ikke minst fordi det er viktig for at denne næringen skal overleve, sa næringsministeren.

– Det blir kanskje ikke helt det samme som en all-inclusive-ferie i Syden, men det kan bli enda bedre enn en sånn ferie du kanskje hadde planlagt i utgangspunktet, sa hun videre.

Reiselivsnæringen forbereder seg nå på å ta imot besøkende på en trygg måte. Folkehelseinstituttet har laget en mal som ulike bransjer, virksomheter, tjenester og organisasjoner kan ta utgangspunkt i ved utarbeidelse av egne smittevernrutiner.

