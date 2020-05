Fører kritisk skadd etter ulykke på Jeløya

innenriks

Det var to passasjerer i bilen da ulykken inntraff like etter klokken 19. Begge antas å være uskadd, men kjøres til sykehus for sjekk.

Bilføreren er i 40-årene og skadene skal ifølge politiet være omfattende. Moss Avis får bekreftet av politiet at det ble utført livreddende hjelp på bilføreren på stedet

– Mye tyder på at det var stor fart da bilen krasjet, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde på fylkesvei 1060 Nesveien nord på Jeløya. Veien var ved 22-tiden fortsatt stengt, ifølge Statens vegvesen.

Marstad forteller at skuelystne skapte problemer for utrykningskjøretøyene.

– Det er en vei det ikke skal være trafikkaos på. Det virker som ens egen nysgjerrighet er viktigere enn at vi kommer fram, sier operasjonslederen.

