Ap-høvdingen Martin Kolberg ferdig på Stortinget

innenriks

– Jeg har i dag varslet representantskapet i Buskerud Arbeiderparti om at jeg ikke er kandidat ved stortingsvalget i 2021. Med dette er min tid som stortingsrepresentant over om et drøyt år, sier Kolberg selv i en pressemelding mandag kveld.

Han sier det har vært et privilegium å representere Buskerud på Stortinget og varsler fortsatt innsats og engasjement for Ap og fagbevegelsen i årene som kommer.

– Målet er at det norske samfunnet også i framtida skal være preget av den samfunnsforståelsen arbeiderbevegelsen bygger på, og at Jonas Gahr Støre blir Norges nye statsminister neste høst.

Martin Kolberg var i forrige stortingsperiode leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen og nestleder i Aps stortingsgruppe.

– Jeg ser tilbake på arbeidet i kontroll- og konstitusjonskomiteen med glede og stolthet, sier han.

Kolberg har i denne perioden en langt mindre profilert rolle som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.

Fremfor alt er Martin Kolberg kjent som Arbeiderpartiets partisekretær i årene 2001–2009. Som kjent ble landet styrt av en rødgrønn regjering ledet av tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg i årene 2005–2013.

Kolberg kan se tilbake på fem tiår i politikken og fagbevegelsen.

– Jeg har levd hele mitt liv i arbeiderbevegelsen siden jeg meldte meg inn i Norsk skotøyarbeiderforbund på Romika i Lier i 1965, sier han mandag.

