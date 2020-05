Norge slutter seg til avtale om fiske i Polhavet

innenriks

Avtalen skal også fremme forskning i området, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

Stortinget ratifiserte avtalen 31. mars, og dermed kan Norge nå slutte seg til avtalen. Den dreier seg om et internasjonalt område midt i Polhavet, der det nå er is store deler av året og dermed drives det ikke fiske. Om isdekket reduseres framover, er det mulighet for at dette endrer seg.

– Avtalen er en viktig del i det globale rammeverket for hvordan vi skal forvalte fiskeriene. Med denne avtalen får vi på plass et føre-var-tiltak før fiske er aktuelt. Slik unngår vi de problemene vi kjenner fra andre internasjonale havområder hvor uregulert fiske har etablert seg, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

