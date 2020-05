Tina Bru refser Equinor etter USA-smell

innenriks

– Den siste tiden har Equinors virksomhet i USA fått mye negativ oppmerksomhet. Det med rette, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Det som er nytt i denne saken, og som vi ikke kjente til tidligere, er det som avdekkes om manglende internkontroll og dårlig forretningskultur. Det er ikke akseptabelt og overrasket meg mest da saken kom fram, sier hun til NTB.

Statsråden møtte mandag Equinors styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre til et fremskyndet, halvårlig møte om statens eierstyring.

I tillegg til at det er avdekket mangelfull internkontroll og stor pengebruk i den amerikanske virksomheten, pekte Bru på at det har vært kjent for staten i flere år at investeringer i USA har vært dårlige. Hun trakk spesielt fram skifergassinvesteringene.

Ryddejobb

Dagens Næringsliv har avslørt at Equinor har tapt 200 milliarder kroner over 20 år i USA. Equinor må gjøre sitt ytterste for å hindre at situasjoner som i USA skjer i fremtiden, sa Bru videre.

Oljeministeren sier hun ønsker å bli direkte informert om hva som har gått galt, hva som er gjort for å rette dette opp og veien videre.

– De sier selv at de har gjort en omfattende ryddejobb etter at de avdekket disse problemene. Det er jeg veldig glad for. Det forventer jeg, sier statsråden på spørsmål om hvilke følger saken kan få for Equinor.

Bru kommer flere ganger tilbake til at departementet burde vært informert tidligere om det som foregikk i USA.

– Jeg er glad for at de tar selvkritikk på det som er blitt avslørt der.

– Ikke hele bildet

Som eier av 67 prosent av aksjene i Equinor har Olje- og energidepartementet eiermøter med konsernsjefen og styrelederen. I forrige uke ble det klart at vårens eiermøte framskyndes på grunn av avsløringene om selskapets store tap i USA.

– Det er ingen tvil om at det i vår USA-organisasjon tidlig på 2010-tallet vokste fram internkontrollutfordringer og et kostnadsnivå som var uakseptabelt, sier styreleder Reinhardsen etter møtet med Bru.

– Slik skal vi ikke ha det i Equinor. Derfor ble det tatt tak i dette, legger han til.

Reinhardsen fremholder samtidig at den regnskapsmessige egenkapitalreduksjonen ikke er hele bildet.

– Vi har en utsatt skattefordel på 3,8 milliarder dollar. Vi har fortsatt verdifulle eiendeler som vil kunne produsere i mange tiår fremover. Og vi har forbedret driften betydelig. Vår ambisjon er at vi skal tjene inn igjen store deler av det regnskapsmessige tapet.

(©NTB)