Tja til munnbind i Norge

– Grovt sett kan man si at Norge sier tja til munnbind og at folk fordeler seg ganske likt i tre grupper mellom å være positiv, nøytral og negativ, men hvor litt flere er negative, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

33 prosent er positive, 37 prosent er negative, mens 31 prosent svarer verken eller, viser målingen fra Opinions Norsk koronamonitor.

Med unntak av de over 60 år, er det i alle aldersgrupper noe flere som er negative enn positive. Her svarer 36 prosent at de er positive, 28 prosent er negative og 36 prosent svarer verken eller. Ifølge målingen er menn mer negativ enn positive (40 mot 31 prosent), mens kvinner er like negative som positive (begge 34 prosent).

Ut fra dagens epidemiologiske situasjon anser Folkehelseinstituttet (FHI) at det ikke er faglig grunnlag for å anbefale generell bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i befolkningen.

(©NTB)