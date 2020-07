Ettersøkt 51-åring skutt i beinet under pågripelse

innenriks

Under pågripelsen skjøt politiet mannen i beinet. Han skal ikke være livstruende skadd og er innlagt på Sørlandet sykehus, opplyser politiet.

Mannen ble etterlyst for kroppsskade og frihetsberøvelse etter at en kvinne i 30-årene søndag kveld ble utsatt for vold. Han stakk til skogs med en avsagd hagle da bevæpnet politi oppsøkte ham på Hægeland og fant den bortførte kvinnen.

Søket etter mannen fortsatte hele mandag med lokalt politi med bistand fra beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlertjenesten og politihelikopter.

– Rundt klokken 23.00 mandag kveld fikk politiet observasjon på den etterlyste mannen på Hægeland og gikk til aksjon, sier stabssjef Morten Sjustøl Agder politidistrikt i en pressemelding.

Skutt i beinet

Politiet opplyser at Spesialenheten for politisaker rutinemessig er varslet.

– Når vi har løsnet skudd er det spesialenheten som overtar etterforskningen av den delen av hendelsesforløpet og som uttaler seg videre, sier Sjustøl til NTB natt til tirsdag.

– Nå skal Agder politidistrikt etterforske hendelsene som ligger til grunn for at mannen ble ettersøkt og avklare hva som har skjedd, sier han videre.

Ingen andre ble skadd under pågripelsen, opplyser Sjustøl.

Konfrontasjon og varselskudd

Søket etter mannen i 50-årene pågikk mandag i området sør for Sandlandsvannet, sørvest for Hægeland i Vennesla kommune. Mannen ble observert flere ganger i skogen i området og det var konfrontasjon mellom politiet og den ettersøkte.

– Det ble løsnet varselsskudd ved to anledninger i løpet av mandagen, sier Sjustøl, som ikke vil si noe nærmere om hvordan den ettersøkte mannen opptrådte.

Ifølge avisen Vennesla Tidende er mannen tidligere straffedømt, og i 2016 rømte han fra Kristiansand fengsel. Like etter var han involvert i en væpnet politiaksjon.

– Det har vært en krevende operasjon for mannskapene, både med tanke på trusselen og varigheten på operasjonen, sier Sjustøl.

– Vi har rutiner for å ivareta våre ansatte. De er iverksatt, sier han.