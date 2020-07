Klatrere hentet ned fra fjellhylle i Sogn

innenriks

Politiet fikk melding fra hovedredningssentralen om de tre klatrerne klokken 22.34. Tauet som fjellklatrerne bruker, hadde kilt seg fast, skriver NRK.

Ved midnatt meldte politiet at klatrerne verken kom seg opp eller ned, og at de ikke var utstyrt for å overnatte i fjellsiden.

Et redningshelikopter fikk etter hvert fløyet inn en alpin redningsgruppe fra Sogndal, og klokken 5.15 meldte Vest politidistrikt at de tre klatrerne var hentet ned fra fjellet.

– Opplyst å være i fin form og klarer seg selv videre. Redningshelikopter returnerer til Sogndal med alpine redningsgruppe, skriver politiet på Twitter.

De to kvinnene og mannen i midten av 20-årene sto fast på en fjellhylle på 1.500–1.600 meter, og de fortalte at de var kalde og våte, skriver NRK.

Det var lavt skydekke og regn og sludd i området.

