Norskeid hotellkjede går konkurs i Danmark

Det opplyser EjendomsWatch som er i besittelse av en melding fra bobestyrer Per Astrup Madsen i advokatfirmaet DLA Piper til kreditorene.

Konkursen skjer en uke etter at Maribel-konsernet, som har drevet over 50 First- og Moxy-hoteller i Norge, er konkurs. I den forbindelse het at de tre hotellene i First Hotels-kjeden i Danmark ikke ville berørt.

Ifølge bobestyrer Madsen er hotellene i København og Odense er tatt under konkursbehandling. Hotellet i Aalborg blir overtatt av en annen investorgruppe.

Maribel-sjef Pål Mørch sa til Dagens Næringsliv forrige uke at koronapandemien ble siste spiker i kista for konsernet og at gjelden var på over én milliard kroner.

I vinter skrev avisa at Maribel hadde betydelig underskudd og også hadde brutt lånebetingelsene.

