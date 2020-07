Sikkerhetsavstanden opphevet etter brann ved Norcem i Brevik

innenriks

Det første meldingen om brannen kom klokken 00.10.

– Det har oppstått brann i noe slanger med brennbart stoff. Det er ikke kontroll og sikkerhetsavstand er satt til 300 meter, opplyste Sørøst politidistrikt på Twitter.

Alle ansatte ved bedriften ble gjort rede for og flyttet sikkerhetssonen.

Brannvesenet var bekymret for at brannen i slangene kunne øke temperatur i ti gassflasker i nærheten og dermed føre til en eksplosiv brann.

Like over klokken 1 hadde røykdykkere tatt seg inn til flaskene og kunne konstatere at temperaturen ikke hadde steget i disse.

– Brannen har vært begrenset til de omtalte slangene, som har brent ut av seg selv. Situasjonen er dermed avklart og sikkerhetsavstanden oppheves, opplyser politiet.

