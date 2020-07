Eirik Jensen må fortsatt sitte i varetekt, slår lagmannsretten fast

innenriks

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Han anket på stedet, men ble varetektsfengslet i påvente av behandling i Høyesterett. Fengslingsanken som Borgarting har behandlet, gjelder Oslo tingretts avgjørelse 16. juli om at han kan holdes ytterligere åtte uker i varetekt.

Krevde annen domstol

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christin Elden, har argumentert for at så mange dommere i Borgarting lagmannsrett har hatt befatning med saken, at det er vanskelig for Jensen å forvente en nøytral behandling. Han har krevd at saken behandles av en annen domstol.

Onsdag slo imidlertid lagmannsretten fast at Jensen og Elden ikke får gehør for dette.

– Slik vil det ofte være

– Det er riktig, som påpekt i støtteskrivet, at et relativt stort antall dommere ved lagmannsretten har vært involvert i ulike faser av behandlingen av sakskomplekset. Slik vil det ofte være i større saker som pågår over tid, skriver retten i kjennelsen.

Lagmannsretten mener imidlertid at det ikke er noe ved behandlingen av saken som fører til at alle dommerne i Borgarting er inhabile.

Da Eirik Jensen ble dømt til lovens strengeste straff i lagmannsretten, ble medtiltalte Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel. Cappelen har også anket dommen til Høyesterett.