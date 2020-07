Halvveis til verdensrekord i Elvis-synging: – Elvis lever

innenriks

– Han har nå kommet seg gjennom natta og kort oppsummert: Elvis lever, sier Kjell Elvis-manager Helge Johansen til NTB torsdag morgen.

I ett døgn har 52 år gamle Kjell Elvis sunget Elvis-sanger på baren the Scotsman i Oslo. Men for å sette ny verdensrekord, må han holde koken i minst 18 timer til.

Det ambisiøse målet er likevel å synge i hele 50 timer, og forsøket, som startet klokken 8 torsdag morgen, skal etter planen ikke være over før klokken 11 lørdag formiddag.

Manager Helge Johansen er så langt fortsatt optimistisk, men innrømmer at dette kan bli utfordrende.

– Jeg er bekymret for stemmen. Mannen holder ut, understreker han.

For å bevare stemmen gjennom det neste døgnet, sørger manageren og en ernæringsspesialist for at Kjell Elvis jevnlig drikker varmt vann med honning og sitron.

– Jeg tror det blir noen ups and downs, men vi gjør alt vi kan på veien videre, sier Johansen.

– Det blir hardere og hardere, men samtidig kommer han nærmere og nærmere målet, legger manageren til.

