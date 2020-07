Spania blir «rødt» – men kan få regionvurderinger i framtida

innenriks

Det opplyser landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Hvis du kommer til Norge fra Spania etter midnatt, må du i karantene, sier hun.

Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) trekker fram at de seneste oppdateringene fra Spania, særlig i de nordvestlige regionene, sier at smittetallene går oppover.

– Det er iverksatt strenge tiltak, og det gir håp om at situasjonen snarlig vil komme under kontroll. Men dessverre er utviklingen slik at vi må innføre karantene etter reise fra Spania, sier han.

Overlegen forteller om mange spørsmål om hvorfor FHI ikke gjør en regionvis vurdering for resten av EØS- og Schengen-området.

– Grunnen er blant annet et varierende datagrunnlag i ulike regioner i Europa og at en vurdering på regionnivå vil kunne gi uforutsigbarhet, sier han.

– Like fullt, vi vil vurdere om reiseråd kan gis på regionnivå i større deler av Europa i framtida, legger Are Stuwitz Berg til.