Drapssiktet i Askim varetektsfengslet i fire uker

Det bekrefter hans forsvarer, advokat Tor Fagermo Sæter, overfor NTB. De to første ukene av fengslingen vil skje i full isolasjon. Han er også ilagt brev- og besøksforbud.

- Han må selv ta stilling til anke, men mitt råd vil gå i den retning, sier han.

Mannen ble fremstilt for fengsling for andre gang på en uke i Fredrikstad tingrett lørdag formiddag. Torsdag ble han løslatt av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt varetektsfengslet i Follo tingrett mandag.

– Etter lagmannsrettens løslatelse ble det gjort bevismessige funn som styrker mistanken mot siktede, sa politiadvokat Yvonne Schilling til NRK i forbindelse med fengslingsmøtet.

Hun ønsket ikke å gå nærmere inn på funnene overfor kanalen.

43-årige Christian Halvorsen ble funnet død i en busk i hagen sin søndag 12. juli. Samboeren hans forsøkte livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En knapp uke senere ble to menn siktet for drap eller medvirkning til drap og fremstilt for varetektsfengsling.

Den andre personen som er siktet etter drapet, en 32-årig mann, er varetektsfengslet.

