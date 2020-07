Kenguruen på Karmøy er tilbake i dyrehagen

innenriks

Det melder Radio Haugaland.

Rømlingen unnslapp Haugaland Zoo 11. mai. Siden da har den oppholdt seg i områdene ved Bjørgene og Storesund.

Jegere har i flere dager forsøkt å skyte kenguruen med bedøvelsespil, men har gang på gang mislyktes. Søndag morgen befant kenguruen seg i et mer åpent terreng.

– Da ble det enkelt å hente den inn. Vi frakte den tilbake i dyreparken, sier veterinær Tore Hausken til radiokanalen.

Han legger til at dyret har det bra og er i god form.

I forrige uke ble klart at kenguruen den siste tiden har blitt et problem for Storesund barnehage på Torvastad på Karmøy grunnet kenguruavføring. Mattilsynet ga da beskjed om at dyreparken måtte øke innsatsen for å få tak i dyret.

(©NTB)