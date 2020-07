21 koronasmittet i Moss

innenriks

21 personer i Moss har fått påvist koronasmitte i løpet av de siste to ukene.

– Det er alvorlig og en påminnelse om at vi fortsatt er midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt, sa ordfører Hanne Tollerud (Ap) på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Totalt er det registrert 123 smittede i Moss under koronaperioden.

Privat selskap

Kommuneoverlege Kristian Krogshus sier at de siste 13 tilfellene utgjør et lokalt smitteutbrudd, og han antar at disse kan spores tilbake til et privat selskap.

Til Dagbladet opplyste Krogshus tidligere mandag at de har hatt problemer med å få tak i arrangøren av selskapet og at politiet derfor ble koblet inn.

Dette problemet skal mandag kveld være løst, og det jobbes med å få fullstendig oversikt over antall mennesker som har vært på selskapet.

– Det er min vurdering at det antakeligvis er snakk om en misforståelse. Da vi kom i kontakt med rett person, var alt i skjønneste orden, og lista med deltakere skal bli ordnet i løpet av kort tid, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til TV 2.

Tester beboere på omsorgssenter

De andre åtte tilfellene kan spores tilbake til to ulike utenlandsreiser til såkalte grønne land.

Kommunen opplyser at 20 ansatte ved et omsorgssenter er i karantene, mens to ansatte og en beboer er smittet. Institusjonen det reier seg om er Rosnes bo- og servicesenter på Jeløya utenfor Moss sentrum. Der er man i gang med å teste alle på avdelingen det gjelder.

– Det er åtte eller ni beboere som er nærkontakter, sier Krogshus.

Blir ikke nedstenging

Kommuneoverlegen presiserte imidlertid at det ikke er aktuelt å gjennomføre noen lokale nedstengninger i Moss som følge av det lokale utbruddet. Ett utested i Moss ble stengt fredag på grunn av brudd på smittevernreglene.

– Selv om Moss er i en situasjon med et lokalt utbrudd av korona, er ikke Moss isolert og vi er heller ikke tilbake i en situasjon med total nedstengning, sa ordføreren.

Likevel var overlegen klar på at det er naturlig å begrense antallet større arrangementer, der det er vanskelig å overholde smittevernreglene.