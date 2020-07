Bombegruppe fløyet til Vågå etter funn av mistenkelig gjenstand

innenriks

Det skriver TV 2.

– Vi har tilkalt bombegruppa fra Oslo for å bistå oss. Det er for tidlig å si hva det er, men det er en mistenkelig gjenstand som gjør at bombegruppa ble tilkalt, sier operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt til kanalen.

Politiet opplyser til NTB at situasjonen er under kontroll og at det så langt ikke er mistanke om eksplosjoner. Hendelsen skjedde på riksvei 15 en halv mil unna Vågåmo.

Gruppa ble fraktet fra Oslo med helikopter. Siden rasteplassen raskt ble sperret av, var det ikke behov for evakuering.

