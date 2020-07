Mann tiltalt for drap i Trondheim

innenriks

Det skriver NRK. Kanalen bekrefter overfor NTB at tiltalen omhandler drap etter straffeloven paragraf 275.

Cathrine Sand ble funnet kritisk skadd i en leilighet på Lademoen i Trondheim 27. oktober. 39-åringen ble sendt til St. Olavs hospital, der hun ble erklært død.

Statsadvokat Jarle Wikdahl, som er aktor i saken, opplyser til NRK at hun ble drept med en kniv. Ifølge kanalen er det ikke bevis for at de to andre siktede har begått noen straffbar handling.

Den tiltalte risikerer å bli dømt til tvunget psykisk helsevern på ny. Drap har en strafferamme på fengsel i 8 til 21 år, men fengselsstraff forutsetter at gjerningspersonen var tilregnelig.

