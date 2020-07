Støre: Valget neste år avgjørende for Arbeiderpartiet

innenriks

Flere har sagt at valget i 2021 er hans siste sjanse til å bli statsminister.

Om tapet i 2017 sier Støre:

– Det var et bittert nederlag, det vil jeg si, for det hadde vært viktig å vinne det valget, sier Støre til NRK.

Støre, som har vært Ap-leder i seks år, sier han har mange år igjen i politikken, men at valget neste år blir viktig:

– Jeg har mange år igjen, men jeg er enig i at det er et valg som er helt avgjørende for oss i Arbeiderpartiet. Jeg er leder i Ap så jeg setter alt inn på det, så får dagen etter vise hva den bringer. Jeg har tro på at vi kan få et nytt flertall og at Ap da kan ta ansvar å lede en ny regjering.

På de nasjonale målingene i vår har Arbeiderpartiet ligget på 24 til 26 prosent i gjennomsnitt, men de hadde én enkeltmåling nede på 20,8 prosent. Aps mulige regjeringspartner Sp har ligget mellom 13 og 16,5 prosent.

Støre ser for seg en rødgrønn regjering med Ap, Sp og SV, men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har vært klar på at han fortrekker en regjering med Ap, uten SV på slep. Uansett vil Støre ha statsministerposten.

– Arbeiderpartiet er det største partiet. Jeg mener det er rimelig at det største partiet har statsministeren.

(©NTB)