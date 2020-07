Tollvesenet stopper alle som krysser svenskegrensa

innenriks

– Alle skal stoppes og prates med, sier stabssjef i politiet i Innlandet, Pål Erik Teigen til NRK.

Antallet grensepasseringer mellom Innlandet og Sverige økte med over 20.000 i forrige uke, som følge av at det igjen ble lov for nordmenn å reise til grønne regioner i Sverige, som blant annet Värmland, uten å bli pålagt karantene. 18.000 av passeringene skjedde nå i helga. På det meste passerte mellom 500 og 600 biler i timen kontrollstasjonene på Magnormoen og Støa.

– Dette er basert på tillit. Hvis de sier at de kommer fra et område som er rødt i Sverige, blir de tatt til side og enten gitt karantene eller bortvist, sier fungerende seksjonsleder i tollvesenet, Bjørn Hansrud.

(©NTB)