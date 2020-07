Tre nye smittetilfeller i Moss

innenriks

De tre smittetilfellene gjør at det er registrert 24 tilfeller i det nye lokale utbruddet og 126 tilfeller av koronavirus i Moss totalt, opplyser Moss kommune i en pressemelding tirsdag.

Også de nye smittetilfellene kan spores tilbake til et privat selskap, som ikke fant sted i Moss, ifølge kommunen. Til sammen 16 smittetilfeller kan nå spores til dette selskapet. I tillegg har kommunen åtte smittetilfeller de siste to ukene som kan spores til utenlandsreiser.

Til VG sier kommuneoverlege Kristian Krogshus at tre mossinger var til stede i selskapet, og at disse kan regnes som pasient null i utbruddet. Ifølge Moss Avis har Fredrikstad kommune testet 13 nærkontakter som kan ha en kobling til dette private selskapet.

– Den siste vi har testet, har sagt at han har vært i et selskap i Fredrikstad. De tolv personene vi testet i forrige uke, har ikke sagt dette, men kommunen har fått inntrykk av at det har vært et selskap i Fredrikstad, som har foregått over flere dager, sier kommuneoverlege Sofie Danielsen i Fredrikstad kommune.

Ifølge kommunen er en av de nye smittede ansatt ved Rosnes omsorgsboliger. Vedkommende er definert som nærkontakt til en av de andre som er smittet den siste tiden. Totalt er nå tre ansatte og én beboer smittet ved Rosnes, og kommuneoverlegen har bestemt at alle ansatte og beboere skal testes.

Moss kommune har erklært at de står overfor et lokalt utbrudd.

