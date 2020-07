Studie: Nav håndterer religion ulikt

innenriks

Enkelte adventister kan ha religiøse kvaler mot å jobbe på lørdager. Noen muslimer kan synes det er problematisk med arbeid som innebærer salg eller servering av svinekjøtt og alkohol, skriver Vårt Land.

Men har de rett til å takke nei til lønnet arbeid av religiøse årsaker for så å få økonomisk støtte fra Nav? Ny forskning viser at det er et stort sprik i Nav-ansattes håndtering av religiøse reservasjoner.

– Mens noen Nav-­ansatte nektet å gi dagpenger til arbeidsledige med religiøse reservasjoner, godtok andre­ ­begrunnelsen deres. Samtidig mente begge at de fulgte retningslinjene. Jeg mener det trengs en klargjøring av dagens regelverk, sier religionsviter Ragnhild Laird Iversen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) til Vårt Land.

Hun er tidligere Nav-­ansatt og står bak studien «Reli­gion i Nav», der hun har dybdeintervjuet sju ansatte i Nav på Østlandet om hvordan de erfarer, tolker og vurderer religiøse reservasjoner fra arbeidsledige.

