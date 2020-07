To nye koronatilfeller i Moss

innenriks

Det kommer fram i oversikten fra Moss kommune.

Onsdag opplyste kommunen at de fortsatt ventet på svar på 190 prøver tatt i løpet av to døgn. Det er ikke kjent om de to nye tilfellene er blant disse prøvene.

Kommunen skal holde en pressekonferanse om utbruddet torsdag klokka 13.

Knyttes til bryllup

En stor del av det nye utbruddet knyttes til et bryllup der det har vært private selskaper i Oslo og Sarpsborg i perioden 19. juli til 26. juli. Innsatsen er samordnet mellom kommuneoverlegene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, samt smittevernoverlegen i Oslo. Også Folkehelseinstituttet er med i dette arbeidet.

Ifølge VG mangler kommunene fortsatt en fullstendig gjesteliste for selskapene.

– På den første listen vi fikk, som gjaldt det første selskapet, sto det 25 navn. Det har vært flere gjester til stede. Så ved hjelp av å ringe til alle som er på listen, vil vi få oversikt, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus til avisa.

Avlyste arrangementer

Moss kommune feirer i år 300-årsjubileum, men har avlyst alle større jubileumsarrangementer de neste 14 dagene som følge av koronapandemien. Avlysningen omfatter arrangementer som kan samle over 200 mennesker, opplyste ordfører Hanne Tollerud (Ap) på en pressekonferanse onsdag. I tillegg avlyses Christian Frederik-løpet, som skulle ha vært holdt i Nesparken 15. august. Byfestdagene var planlagt 13. til 15. august.

Ordføreren legger vekt på at folk ikke må jakte på syndebukker som følge av det nye smitteutbruddet.

– Vi har ingen grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig, sier Tollerud, som vil unngå spekulasjoner, konflikt og splittelse.

