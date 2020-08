Hurtigruten-sjefen sier rederiet har fulgt reglene

innenriks

– Hurtigruten har mange internasjonale ansatte om bord på ekspedisjonsskipene. De gjeldende reglene sier at de skal ha to tester i hjemlandet før de forlater det, og at de skal være i karantene på skipet etter ankomst i karanteneperioden, men de kan gjøre jobb om bord i skipet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam til VG.

Han understreker samtidig at situasjonen er både krevende og trist.

– Vi er veldig lei oss for det som har skjedd, sier han til NRK.

Skjeldam møtte pressen utenfor Hurtigrutens hovedkontor i Oslo sentrum lørdag ettermiddag, samme dag som det ble bekreftet at til sammen 33 besetningsmedlemmer på ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen har testet positivt for koronasmitte. Skipet ligger nå til kai i Tromsø.

