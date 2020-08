Nytt besetningsmedlem på Hurtigruten er koronasmittet

innenriks

Det bekrefter kommuneoverlege Inger Hilde Trande i Tromsø kommune til NTB.

–Vi hadde prøver som var til ny analyse. Tre prøver hadde vi ikke fått svar på, og én av dem har kommet tilbake positiv. De to andre er negative, sier Trande.

Det siste tilfellet kom like etterpå at ytterligere to personer fikk påvist viruset. Totalt 36 besetningsmedlemmer er så langt smittet. Alle prøvesvarene fra de ansatte er nå klare.

33 av de smittede er fra Filipinene, mens to andre er fra Norge og Tyskland. Nasjonaliteten til den siste smittede er ikke kjent. I tillegg fikk én person påvist smitte onsdag etter en tur på skipet i forrige uke.

– Vi har begynt å teste passasjerer, men de er ikke analysert. Men vi er i gang, sier Trande.

Fire av de smittede ansatte er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

