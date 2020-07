Teknisk svikt gjorde at alle ikke fikk beskjed om koronasmitte

innenriks

Fire utenlandske besetningsmedlemmer fra skipet er innlagt på sykehus etter at skipet ankom Tromsø fredag. To dager tidligere fikk én person påvist viruset i Hadsel i Vesterålen.

– Ettersom pasienten i mesteparten av inkubasjonstiden hadde oppholdt seg på MS Roald Amundsen, kontaktet vi Hurtigruten og FHI. Hurtigruten fikk beskjed om smitten på onsdag, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Personen fikk symptomer to dager etter at turen til vedkommende var ferdig forrige uke. Tidligere på dagen meldte både Hurtigruten og kommuneoverlegen i Tromsø at alle som var om bord skulle ha fått en SMS eller epost, men den nådde ikke fram til alle.

Teknisk feil

– En teknisk feil førte til at ikke alle har fått det før flere timer senere. Det ser ut som at rundt 30 prosent av SMS-ene ikke kom fram som de skulle. Et antall eposter kom heller ikke fram når de burde, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til VG.

– Vi ble kontaktet onsdag med informasjon om en gjest som hadde testet positivt flere dager etter at vedkommende forlot skipet i Tromsø. I tiden etterpå jobbet vi aktivt med smittesporing sammen med kommunelegen, smittevernmyndigheter, helsepersonell og eksperter på smittevern både på land og om bord på skipet, understreker Ege overfor NTB.

Smittesporing

Tromsø kommune og Folkehelseinstituttet jobber på spreng med å få kontakt med de 177 passasjerene som forlot skipet natt til fredag.

– Sammen med myndighetene jobber vi nå aktivt med å kontakte gjestene på de to siste turene med MS Roald Amundsen, og bidra til smittesporingen på alle tenkelige måter. Vi har også satt opp egne numre gjestene kan kontakte oss på. Vi jobber så raskt og effektivt vi klarer, og skal gjøre alt vi kan for å følge opp både gjester og våre ansatte så godt som mulig, sier kommunikasjonssjefen

